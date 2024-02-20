Снежные лавины перекрыли туристические тропы близ Алматы

Восемь снежных лавин самопроизвольно сошли близ Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГУ "Казселезащита".

В ведомстве сообщили, что в первой половине дня 19 февраля при обследовании бассейна реки Киши выявили, что восемь снежных лавин самопроизвольно сошли в высокогорной зоне.

Отмечается, что одна лавина перекрыла туристическую тропу, ведущую к леднику Богдановича. Вторая остановилась у закрытой на зимний период тракторной дороге, ведущей к леднику Туйык-су. Остальные лавины остановились на склоне гор.

В "Казселезащите" сообщили, что жертв и пострадавших нет.

Общий объем сошедших лавин составил 20 430 кубических метров.