Прогноз погоды по Казахстану на 18-20 февраля предоставили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег с метелью, на западе и юге республики осадки, в виде дождя и снега. Также по всей республике ожидается гололед, усиление ветра и туман.

Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется.