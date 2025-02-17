Снежные дни с метелью прогнозируются в Казахстане
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде.
Сегодня, 14:43
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Сегодня, 14:43Сегодня, 14:43
178Фото: Unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 18-20 февраля предоставили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег с метелью, на западе и юге республики осадки, в виде дождя и снега. Также по всей республике ожидается гололед, усиление ветра и туман.
Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется.
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