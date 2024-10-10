Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области
Сегодня, 15:19
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Сегодня, 15:19Сегодня, 15:19
65Фото: pxhere.com
Снежных барсов запечатлела фотоловушка в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэкологии.
Хищников заметили в нацпарке "Көлсай көлдері".
Снежный барс — один из самых редких крупных хищников. Это животное не зря называется снежным: оно является единственным представителем семейства кошачьих, который обитает в горных районах, где снег лежит круглый год.
В Казахстане снежный барс внесён в Красную книгу в 1978 году.
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