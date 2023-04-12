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Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области Сегодня, 17:14
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Сегодня, 17:14
288

Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области

Снежных барсов сняла фотоловушка, установленная в государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері", передаёт BaigeNews.kz со cсылкой на Минэкологии. 

По данным ведомства, в Казахстане насчитывается около 140-180 особей снежных барсов.  

В 1978 году редкий хищник был занесён в Красную книгу Казахстана.  

За незаконную охоту на краснокнижных животных предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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Сегодня, 17:14
288
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