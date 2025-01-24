Снежного барса запечатлела фотоловушка в Казахстане
Экологи поделились свежими кадрами.
Сегодня, 19:30
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Сегодня, 19:30Сегодня, 19:30
104Фото: pxhere.com
В Катон-Карагайском нацпарке сняли на видео снежного барса, передаёт BaigeNews.kz.
Животное попало в фотоловушку в Аршатинском лесничестве. Кадры сделаны в период с декабря 2024 года по январь 2025 года.
"Особо хочется отметить труд инспектора лесничества Жомарта Аманбаева. Благодаря его усилиям и упорной работе фотоловушки установлены в нужных местах, что позволило получить такие впечатляющие результаты", - отметили в Минэкологии.
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