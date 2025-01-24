  • 24 Января, 20:23
  • BAIGENEWS

Снежного барса запечатлела фотоловушка в Казахстане

Экологи поделились свежими кадрами.

Сегодня, 19:30
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30
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Фото: pxhere.com

В Катон-Карагайском нацпарке сняли на видео снежного барса, передаёт BaigeNews.kz.

Животное попало в фотоловушку в Аршатинском лесничестве. Кадры сделаны в период с декабря 2024 года по январь 2025 года.

"Особо хочется отметить труд инспектора лесничества Жомарта Аманбаева. Благодаря его усилиям и упорной работе фотоловушки установлены в нужных местах, что позволило получить такие впечатляющие результаты", - отметили в Минэкологии.

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