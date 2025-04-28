Снежного барса сняли на видео в Сайрам-Угамском нацпарке
Сегодня, 17:46
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Сегодня, 17:46Сегодня, 17:46
149Фото: скриншот
В Сайрам-Угамском нацпарке фотоловушка сняла редкого снежного барса. Это животное занесено в Красную книгу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Работники парка сообщили, что этот "горный властелин" уже второй раз попадает в объектив фотоловушки в этом году. Это подтверждает, что в регионе созданы благоприятные условия для его обитания и свидетельствует о успешности природоохранных мероприятий.
Мониторинг диких животных в парке продолжается.
Ранее сообщалось о том, что на Кольсайских озерах зафиксировали на видео Тянь-Шаньского бурого медведя с двумя медвежатами.