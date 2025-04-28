В Сайрам-Угамском нацпарке фотоловушка сняла редкого снежного барса. Это животное занесено в Красную книгу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Работники парка сообщили, что этот "горный властелин" уже второй раз попадает в объектив фотоловушки в этом году. Это подтверждает, что в регионе созданы благоприятные условия для его обитания и свидетельствует о успешности природоохранных мероприятий.

Мониторинг диких животных в парке продолжается.

Ранее сообщалось о том, что на Кольсайских озерах зафиксировали на видео Тянь-Шаньского бурого медведя с двумя медвежатами.