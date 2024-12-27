  • 27 Декабря, 17:15
  • BAIGENEWS

Снежного барса с котятами сняли на видео в нацпарке в Казахстане

Животное занесено в Красную книгу.

Сегодня, 15:59
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59
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Фото: pxhere.com

В Национальном парке "Алтын-Эмель" фотоловушка зафиксировала прогулку снежного барса с двумя котятами, передаёт BaigeNews.kz.

Уникальные снимки получены с помощью оборудования, установленного на территории парка в октябре.

"Наличие снежного барса, занесённого в Красную книгу Казахстана, свидетельствует о благоприятных условиях для сохранения дикой природы и подтверждает эффективность природоохранных мероприятий, проводимых парком. Работа по мониторингу продолжается в рамках государственной программы по охране окружающей среды", - заявили в нацпарке.

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