В Национальном парке "Алтын-Эмель" фотоловушка зафиксировала прогулку снежного барса с двумя котятами, передаёт BaigeNews.kz.

Уникальные снимки получены с помощью оборудования, установленного на территории парка в октябре.

"Наличие снежного барса, занесённого в Красную книгу Казахстана, свидетельствует о благоприятных условиях для сохранения дикой природы и подтверждает эффективность природоохранных мероприятий, проводимых парком. Работа по мониторингу продолжается в рамках государственной программы по охране окружающей среды", - заявили в нацпарке.