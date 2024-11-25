Снежного барса и туркестанскую рысь сняла фотоловушка в нацпарке Кольсайские озёра
Редкие кадры с дикими животными продемонстрировали сотрудники парка.
Сегодня, 21:52
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Сегодня, 21:52Сегодня, 21:52
118Фото: pxhere.com
Камеры в национальном природном парке "Кольсайские озера" зафиксировали редкие кадры. В фотоловушки попали снежный барс и туркестанская рысь, передаёт BaigeNews.kz.
Ночью на территории парка заметили барса, который уверенно вел себя в своей естественной среде.
Также фотоловушка запечатлела редкий момент с туркестанской рысью, которая, заметив добычу, приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и оставила цель.
"Эти кадры показывают не только повседневную жизнь хищников, но и подтверждают, что на территории парка созданы условия для их обитания", - отметили в нацпарке.