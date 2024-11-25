  • 25 Ноября, 22:34
  • BAIGENEWS

Снежного барса и туркестанскую рысь сняла фотоловушка в нацпарке Кольсайские озёра

Редкие кадры с дикими животными продемонстрировали сотрудники парка.

Сегодня, 21:52
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:52
Сегодня, 21:52
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Фото: pxhere.com

Камеры в национальном природном парке "Кольсайские озера" зафиксировали редкие кадры. В фотоловушки попали снежный барс и туркестанская рысь, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью на территории парка заметили барса, который уверенно вел себя в своей естественной среде.

Также фотоловушка запечатлела редкий момент с туркестанской рысью, которая, заметив добычу, приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и оставила цель.

"Эти кадры показывают не только повседневную жизнь хищников, но и подтверждают, что на территории парка созданы условия для их обитания", - отметили в нацпарке.

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