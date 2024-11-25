Снежного барса и туркестанскую рысь сняла фотоловушка в нацпарке Кольсайские озёра

Камеры в национальном природном парке "Кольсайские озера" зафиксировали редкие кадры. В фотоловушки попали снежный барс и туркестанская рысь, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью на территории парка заметили барса, который уверенно вел себя в своей естественной среде.

Также фотоловушка запечатлела редкий момент с туркестанской рысью, которая, заметив добычу, приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и оставила цель.