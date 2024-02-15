Снежная лавина сошла в ВКО

В Восточно-Казахстанской области произошел самопроизвольный сход снежной лавины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

"На участке автодороги "Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка-Северное" произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 600 метров кубических. Дорога была заблаговременно закрыта. Жертв и разрушений нет", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в регионе сохраняется опасность схода лавин.

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Напомним, ранее несколько лавин сошли в Алматы: в бассейнах рек Улкен и Талгар произошли самопроизвольные сходы снежных лавин, ещё девять снежных лавин сошли по бассейну реки Киши.