Снежная лавина сошла в ВКО
Сегодня, 14:53
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Сегодня, 14:53Сегодня, 14:53
149Фото: иллюстративное,security.org.ua
В Восточно-Казахстанской области произошел самопроизвольный сход снежной лавины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
"На участке автодороги "Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка-Северное" произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 600 метров кубических. Дорога была заблаговременно закрыта. Жертв и разрушений нет", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что в регионе сохраняется опасность схода лавин.
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Напомним, ранее несколько лавин сошли в Алматы: в бассейнах рек Улкен и Талгар произошли самопроизвольные сходы снежных лавин, ещё девять снежных лавин сошли по бассейну реки Киши.