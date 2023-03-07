Снежная лавина сошла на дорогу в Алматинской области

Сезон лавинной опасности начался в Алматы и Алматинской области. Сегодня снежная масса сошла на дорогу в Енбекшиказахском районе. Чудом обошлось без пострадавших, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в "Казселезащите", ЧП произошло на 13-м километре дороги "Есик - озеро Есик".

"Самопроизвольно сошла лавина с объемом 175 кубометров. Масса снега перекрыла участок автодороги. Расчистка участка для проезда оперативной техники проводилась вручную аварийной бригадой филиала ИАТЭТУ ГУ "Казселезащита". Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сход лавины связывают с выпадением осадков и оттепелью.

Граждан призывают не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.

Ранее сообщалось о том, что лавины сошли в популярных туристических местах близ Алматы.