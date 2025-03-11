Снежная буря парализовала движение на трассах ВКО
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Резкое ухудшение видимости и сильный ветер создали серьезные затруднения на маршрутах Усть-Каменогорск — Алтай, Усть-Каменогорск — Алматы, Усть-Каменогорск — Самара и Усть-Каменогорск — Шемонаиха, оставив более 300 авто в сложном положении, передаёт BaigeNews.kz.
Полиция оперативно отреагировала, организовав круглосуточное патрулирование трасс и сопроводив более 250 транспортных средств.
При ухудшении ситуации часть автомобилей отправили обратно для предотвращения аварий. Для комфорта водителей и пассажиров организована раздача горячего чая и еды, а для соблюдающих пост подготовили пакетированные перекусы.
Спасатели напоминают, что в условиях сильных снегопадов и плохой видимости выезд за пределы населенных пунктов следует совершать только в крайних случаях.
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