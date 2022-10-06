Лента новостей
- Лучших учителей наградили в Астане 15:28 0
- Дикому Арману снова продлили арест, теперь до декабря 15:20 21
- Снесут ИЖС и построят новую железнодорожную станцию в микрорайоне Алматы 15:11 83
- Пятерых детей вернули на родину из Кыгрызстана - Минпросвещения РК 14:47 162
- "Реабилитация для нас - это всё": международная конференция реабилитологов стартовала в Астане 14:21 170
- "Расти, рыбка!" 200 тысяч сеголеток выпустят в реку Есиль в столице 14:14 201
- 18 кандидатов на должность закупщиков в "Самрук-Казына" провалили проверку на детекторе лжи 14:07 216
- "Разговор был жёсткий". МИД Казахстана прокомментировал встречу с послом России 13:59 248
- В Союзе спортсменов рассказали, почему поддерживают кандидатуру Токаева на предстоящих выборах 13:53 244
- "Журналистка, два депутата и президент": партия "Ак Жол" выбрала своего кандидата для выборов 13:38 211
- Как пройдёт регистрация Токаева в качестве кандидата в президенты, рассказал глава Минюста 13:38 225
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 13:26 478
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 13:18 587
- Выдвижение Токаева от партии Amanat объединяет гражданское общество вокруг курса действующего президента — мнение эксперта 13:04 142
- Почти четыре миллиарда тенге задолжали предприятия РК своим работникам - Минтруда 13:02 225
- Российские учителя пока не смогут устроиться в казахстанские школы 12:23 387
- Бюджетные расходы на медицину увеличат в Казахстане 12:22 210
- Народная партия Казахстана поддержит Токаева на президентских выборах 11:09 534
- Сколько богатые казахстанцы платят за имущество, рассказали в Минфине 11:04 477
- За неполных шесть лет в Казахстане прекратили 85 процентов уголовных дел о пытках 10:41 451
- Экспорт в приоритете: объём вывезенного из РК подсолнечного масла увеличился почти втрое 10:27 328
- Партия Amanat выдвинула в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева 10:26 347
- "Дыра в WhatsApp" дала хакерам доступ к телефонам — Дуров 10:02 583
- Для срочников установят индивидуальный накопительный рейтинг при поступлении в вуз 09:19 436
- 60 человек заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 08:48 360
- "Непобеждённый казах хочет отомстить за Головкина". На родине "Канело" отреагировали на угрозы Алимханулы 08:40 472
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 08:05 488
- Саженцы засохли: павлодарские экологи возмущены посадкой деревьев 07:41 344
- "Разобью голову об унитаз" — директор школы угрожала ученику в Костанайской области 06:38 1609
- Жители Шемонаихи жалуются на отсутствие отопления 05:12 365
- Пропавшую женщину нашли в пустынной местности Жамбылской области 04:30 5927
- Головкина хотят лишить всех поясов чемпиона мира 03:21 1933
- На учениях ОДКБ локализовали вероятный очаг инфекционного заражения 02:14 597
- Десятый месяц ждут выплат учителя в одном из районов ЗКО 01:08 401
- Один из пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе закроют на сутки 00:17 444
- Школьник умер на уроке физики в Уральске 05.10.2022 1831
- "Чувствую поддержку и энергетику болельщиков" — Джокович о своем участии в турнире в Астане 05.10.2022 720
- Инкассаторский автомобиль сгорел на парковке банка в Актау 05.10.2022 382
- Трупы женщины и её дочери нашли в лесопосадке близ Караганды 05.10.2022 1484
- Страны ОПЕК+ сокращают добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки 05.10.2022 404
- Фильм о жизни сотрудников Антикора сняли в Казахстане 05.10.2022 570
- На посылку со свиной головой для редакции orda.kz отреагировал глава МИОР 05.10.2022 789
- Бизнес требует лишить "Казахтелеком" монополии на маркировку 05.10.2022 766
- Семейную пару из РФ выдворили из Казахстана за двойное гражданство 05.10.2022 1378
- Токаев посетил Павлодарский алюминиевый завод 05.10.2022 431
- Госслужащие и их супруги из-за ошибок задолжали 759 миллиардов тенге налогов 05.10.2022 514
- Запуск первой очереди ТЭЦ-3 в Астане запланирован на 2023 год 05.10.2022 499
- Какие идеи должны донести педагоги до казахстанских детей, рассказал Токаев 05.10.2022 403
- Новак Джокович одержал победу на старте турнира в Астане 05.10.2022 504
- Пропавшую 37-летнюю женщину нашли в пустынной местности Жамбылской области 05.10.2022 7492
- Ветераны Афганской войны предложили кандидатуру Токаева на пост президента Казахстана 05.10.2022 460
- "Кто даёт взятку, тот своевременно отправляет свой груз" - Антикор о коррупции в КТЖ 05.10.2022 453
- Почему внеочередные президентские выборы должны пройти в этом году, рассказал гость проекта "2022" 05.10.2022 503
- Продолжить развитие трамвайной системы поручил Токаев 05.10.2022 718
- Отказываться от использования угля Казахстану пока не следует - Токаев 05.10.2022 652
- Власти Казахстана действуют проактивно - глава миссии МВФ о возможных санкциях 05.10.2022 503
- Курс тенге по отношению к российскому рублю должен укрепиться - эксперт 05.10.2022 721
- Ордена и медали вручил президент отличившимся павлодарцам 05.10.2022 456
- Предстоящий отопительный сезон – прямая ответственность акимов всех регионов - Токаев 05.10.2022 535
- Токаев рассказал, от какого объединения будет баллотироваться на выборах 05.10.2022 660
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 28162
- До конца года восстановят авиасообщение Павлодар – Астана по поручению Токаева 05.10.2022 439
- Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан - Токаев 05.10.2022 386
- Imanbek и Мария Мудряк стали успешными послами нашей культуры за рубежом - Токаев 05.10.2022 440
- Ведутся ли расследования в отношении Байбека и Нигматулина прокомментировали в Антикоре 05.10.2022 1890
- Совет генералов выдвинул Токаева кандидатом в президенты на предстоящих выборах 05.10.2022 583
- Объединение депутатов маслихатов выдвинуло кандидатуру Токаева на предстоящие выборы президента 05.10.2022 541
- Токаев прибыл в Павлодарскую область 05.10.2022 456
- Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев рассказал о своём необычном имени 05.10.2022 639
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 867
- Елена Рыбакина вышла во второй круг теннисного турнира в Чехии 05.10.2022 423
- 13-летний казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом 05.10.2022 3486
- Жигули Дайрабаев подал документы на регистрацию кандидатом в президенты РК 05.10.2022 584
- Токаев посетил новые предприятия Карагандинской области 05.10.2022 1433
- Мажилисмен: Казахстан каждый год из-за суицидов теряет почти четыре тысячи человек 05.10.2022 605
- Казахстанцы могут получить социальные выплаты в течение пары минут 05.10.2022 643
- Казахстанский союз спортсменов выдвинул Токаева кандидатом на выборы президента 05.10.2022 424
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 591
- Соцобъекты Астаны начали переводить на газ 05.10.2022 440
- Истязавшего детей-инвалидов санитара осудили в Актобе 05.10.2022 1786
Снесут ИЖС и построят новую железнодорожную станцию в микрорайоне Алматы
Вместо ИЖС в микрорайоне Мадениет в Алматы построят новую железнодорожную станцию "Алматы-3". Об этом сообщил Ерболат Досаев, комментируя вопрос жителей о возможном сносе домов в этом районе, передаёт BaigeNews.kz.
На встрече с акимом Алматы жители рассказали, что приобрели земельные участки под ИЖС в микрорайоне Мадениет, учитывая генеральный план города от 2014 года. Однако в конце 2021 года Управление урбанистики и архитектуры приняло новое решение с красными линиями на их месте. А владельцам участков сообщили, что их дома подпадают под снос.
По словам Досаева, в этом районе по новому генплану развития города до 2040 года, который будет принят до конца 2022 года, запланировано строительство железнодорожной станции "Алматы-3".
"Я понимаю, что раньше это были присоединённые территории. Вы покупали земли честно. Однако город должен развиваться. В настоящее время жители поставили дома, которые мы не можем газифицировать, и которые уже сегодня не соответствуют технологическим требованиям, в том числе нет нормальных дорог.
Я дал поручение в рамках генплана пересмотреть максимально эффективно по ПДП, чтобы что-то сохранить, сделать как положено. Когда будет готов проект, мы вам его покажем, обсудим вместе и примем решение", - сказал глава мегополиса.
Аким отметил, что сейчас идёт активное развитие Алматы именно в микрорайоне Мадениет. Поэтому объекты, связанные с государственным изъятием, будут компенсировать по рыночной стоимости.
-
Hype news
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 13:26 478
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 13:18 587
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 08:05 488
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 28162
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 867
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 591
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 12324
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 1103
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 846
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 7755
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 3427
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 2953
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 4818
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 21047
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 2984
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 6650
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 14243
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 4537
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 5338
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 2100
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 20729
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 2128
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 341389
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 30160
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 2720
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 3574
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 9454
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2743
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 42239
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7774
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 5617
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4935
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3964
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 4403
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5948
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 3525
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 4350
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3677
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 21006
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 3578
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 4017
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 3544
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 25071
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 182659
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 10417
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 14467
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 5488
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5869
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 14554
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5156
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11084
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5068
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7807
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29876
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 12306
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5734
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9668
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5911
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 22978
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7872
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 8604
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7058
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 12397
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7818
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6746
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6781
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 10509
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6946
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 6492
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9071
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6785
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14756
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 6513
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6699
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 6577
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 9077
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6865
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 7278
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 8026
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 7288
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10760
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9161
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9136
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9530
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8835
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13106
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9782
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11631
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12635
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 12407
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10079
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 10399
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 25980
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11325
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13567
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 10435
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11819
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 12435
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13568
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11831
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13783
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13322
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 14441
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 14434
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30958
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14851
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15752
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15561
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16199
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16324
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24760
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15815
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23125
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33737
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17614
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 22607
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22027
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24146
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20188
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 21439
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19667
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19633
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19499
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35109
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 21516
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19841
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 24439
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23855
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24160
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 23435
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23512
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25650
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26218
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24882
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 24448
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25159
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26076
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24070
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27023
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24910
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25540
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26535
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28116
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27228
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26391
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29904
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26034
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28914
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26567
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57404
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28143
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27206
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28865
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26860
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27181
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27194
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26915
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 29317
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27822
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29902