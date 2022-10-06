Снесут ИЖС и построят новую железнодорожную станцию в микрорайоне Алматы

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Вместо ИЖС в микрорайоне Мадениет в Алматы построят новую железнодорожную станцию "Алматы-3". Об этом сообщил Ерболат Досаев, комментируя вопрос жителей о возможном сносе домов в этом районе, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече с акимом Алматы жители рассказали, что приобрели земельные участки под ИЖС в микрорайоне Мадениет, учитывая генеральный план города от 2014 года. Однако в конце 2021 года Управление урбанистики и архитектуры приняло новое решение с красными линиями на их месте. А владельцам участков сообщили, что их дома подпадают под снос.

По словам Досаева, в этом районе по новому генплану развития города до 2040 года, который будет принят до конца 2022 года, запланировано строительство железнодорожной станции "Алматы-3".

"Я понимаю, что раньше это были присоединённые территории. Вы покупали земли честно. Однако город должен развиваться. В настоящее время жители поставили дома, которые мы не можем газифицировать, и которые уже сегодня не соответствуют технологическим требованиям, в том числе нет нормальных дорог. Я дал поручение в рамках генплана пересмотреть максимально эффективно по ПДП, чтобы что-то сохранить, сделать как положено. Когда будет готов проект, мы вам его покажем, обсудим вместе и примем решение", - сказал глава мегополиса.

Аким отметил, что сейчас идёт активное развитие Алматы именно в микрорайоне Мадениет. Поэтому объекты, связанные с государственным изъятием, будут компенсировать по рыночной стоимости.