Снести нельзя оставить: какая судьба ждет базары Алматы?

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Несмотря на появление служб онлайн-доставки продуктов, множества супермаркетов и магазинов у дома, без рынков и базаров Алматы представить невозможно. В этом сошлись опрошенные BaigeNews.kz эксперты. Акимат Алматы, в свою очередь, готовит модернизацию рынков, но к чему это приведет, пока никто не знает.

На сегодня в городе Алматы зарегистрированы 56 рынков, все они находятся в частной собственности.

В конце марта заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин утвердил дорожную карту по модернизации торговых рынков, где досконально описаны этапы обновления базаров, начиная от разработки проектно-сметной документации до завершения работ. Обновление базаров и перевод их на современный формат торговли будут производить сами собственники за свой счет.

В Алматы, помимо официальных рынков, есть еще и неофициальные стихийные базарчики. Акимат Алматы со своей стороны намерен принять меры для того, чтобы они обрели законный статус и стали уже легальной частью торгового бизнеса.

В Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы пояснили, что принятые с нового года правила установки нестационарных торговых объектов на территории города и в пригородной зоне создают условия для ведения легального бизнеса и обеспечения новыми рабочими местами, а также ликвидации стихийной торговли.

Акимат к 1 июля должен утвердить места для торговой деятельности в стационарном режиме с арендой земельного участка сроком до 5 лет, что по замыслу городских властей будет способствовать сокращению стихийной торговли, а также выводу торговли с теневой экономики.

Что касается рынка "Барыс", часть которого сегодня по решению суда передается в Комитет государственного имущества и приватизации Минфина РК, а в дальнейшем будет передан на баланс акимата Алматы, то он будет функционировать в штатном режиме.

"Изменений в деятельности рынка не планируется, однако согласно Закону Республики Казахстан "О регулировании торговой деятельности" будет продолжена работа по модернизации рынка и перевода его на современный формат", - заверили в акимате Алматы.

Большие планы на базары

Что в итоге будет с официальными рынками, зависит от решения их владельцев, но как показывают события последних лет, общество и государство могут со своей стороны влиять на судьбу знаковых объектов.

На одной из встреч акима Алматы Ерболата Досаева с населением мегаполиса, жители задали вопрос о судьбе одного из старейших рынков – Никольского. Сейчас он не работает, а когда-то был одним из символов самого большого города страны. Аким ответил, что у городской администрации есть свое видение по будущему Никольского базара – сделать на его месте современные торговые места, но решающее слово только за собственниками базара, так как право частной собственности не отменялось.

После той встречи у алматинцев стали возникать вопросы о будущем других городских рынков. Особенно сильно всех волновало будущее Зеленого базара – еще одного старейшего рынка Алматы, который, в отличие от Никольского, работает до сих пор.

В Управлении предпринимательства и инвестиций Алматы в ответ на наш запрос сообщили, что сегодня ведут переговоры с собственником рынка о реконструкции здания и территории Зеленого базара.

"Планируется реконструкция рынка, а именно обновление инженерных сетей - водоснабжение, канализация, электрификация, замена текущих электрических сетей, обеспечение новых систем пожаротушения, кондиционирование воздуха, вентиляции., Также началась работа по реконструкции фасада здания и благоустройства территории со стороны проспекта Жибек Жолы", - сообщили в Управлении.

Зеленый базар является не только местом торговли, но и одной из главных туристических достопримечательностей Алматы. Автор экскурсий Евгения Морозова говорит, что само здание базара уникально, относится к архитектуре эпохи модернизма, что очень сильно привлекает туристов из Европы в Алматы, желающих увидеть такие здания в нетронутом виде. И сегодня она беспокоится о том, что предстоящая реконструкция здания может повредить его ценности в глазах туристов.

"Безусловно, необходимо обновлять коммуникации, сделать кондиционирование, так как в 90-е годы ХХ века была утрачена техническая оснащенность здания. Но по поводу реконструкции фасада я опасаюсь, что в итоге пойдут на поводу людей, связанных с туризмом, которые предлагают сделать Зеленый базар похожим на рынок в Ташкенте. Мои доводы о том, алматинский Зеленый базар обладает уникальностью, свей ценностью и не нуждается в сравнениях с рынком в Ташкенте, пока сталкиваются с непониманием с их стороны", - сетует Евгения Морозова.

Базар – это не просто торговля

Те, кто думает, что рынок – это место только для торговли, сильно ошибается. Например, тот же Зеленый базар Алматы – это место, где можно в концентрированном виде ощутить мироустройство Казахстана. Здесь представлена многонациональная кухня Казахстана и многообразие культур национальностей и этносов, проживающих в Казахстане.

"Для нас самих это, конечно, привычно, но для иностранцев это удивительно. Даже самые большие скептики среди туристов, попав на Зеленый базар, проникаются атмосферой и не хотят оттуда уходить, закупаются", - сказала Морозова.

Сами алматинцы, конечно, ходят на рынки не за впечатлениями, а за покупками. Действительно, несмотря на наличие ярмарок, лавок и магазинов рядом с домом, жители мегаполиса не хотят отказываться от покупок на базаре.

Алматинец Игорь Иванов говорит, что закуп продуктов делает и на базаре, и в супермаркете.

"Продукты покупаю в том супермаркете, где соотношение качества и цены в большинстве случаев удовлетворительное. Но на выходных обязательно еду на базар, где применяю тот же принцип – соотношение качества и цены. Главная прелесть базара – богатый выбор, много продавцов, и можно выбрать самое лучшее, что-то попробовать, Например, мясо онлайн не закажешь, свежие овощи и фрукты можно выбрать на базаре с чувством, с расстановкой. Думаю, рынки будут существовать еще долго", - сказал алматинец.

Евгения Морозова добавляет, что кроме богатого выбора покупки на базаре – это душевное общение с продавцами, новые знакомства.

"Мы на своих экскурсиях ходим на птичий рынок на Малой станице. Там по воскресеньям торгуют живыми птичками, кроликами, голубями, есть там свои клубы по интересам. К нам, приходящим на экскурсии, относятся хорошо, радуются, когда мы приходим. На Зеленом базаре есть уютная кофейня с видом на мясные ряды. Сейчас это очень популярное место у самих алматинцев, и даже во время экскурсий мы не можем туда попасть, хотя в свое время стали его первооткрывателями", - поделилась Евгения Морозова.

Представить Алматы без рынков и базаров ни сегодня, ни в будущем невозможно. И даже если однажды, базары перестанут выполнять свою главную функцию – быть местом торговли, то они останутся одной из точек притяжения для туристов, желающих познакомиться с историей и культурой торговли со времен Великого Шелкового пути и до современности.