Снести нельзя оставить: история с купеческим особняком в Семее нашла продолжение

В специализированном межрайонном экономическом суде области Абай (СМЭС) решается судьба купеческого особняка середины XIX века, который за последние три года стал символом борьбы за архитектурную память. Вот уже два года прекрасный образец кирпичного зодчества числится ликвидированным, хотя стоит на прежнем месте в самом центре Семея. Владелец "призрачного дома" пытается привести акт о сносе в исполнение, чтобы реализовать здесь свои коммерческие планы. Городской акимат, в свою очередь, добивается признания незаконным этого документа, выданного в ЦОНе, чтобы сохранить здание для горожан. К дискуссии сторон прислушался корреспондент BaigeNews.kz.

Архитектурный скандал длиной в три года вспыхнул в 2021 году, когда ни в чём неповинное здание, одно из красивейших в городе, решили снести, чтобы построить на его месте новодел.

Защитники городской старины и подумать не могли, что такой шикарный образчик краснокирпичной архитектуры можно просто так стереть с лица города.

После первой попытки снести здание 1844 года постройки по нашумевшему адресу Найманбаева, 187, краеведческое общество "Прииртышье" в городе Семей обратилось в акимат тогда ещё единой Восточно-Казахстанской области, и предложило придать ему статус памятника, чтобы сохранить особняк. Прежний аким ВКО Даниал Ахметов отреагировал быстро, приехал лично, и уже через несколько недель особняк внесли в предварительный реестр.

Купеческий особняк до сноса

Надо заметить, что даже в этом статусе объект находится под охраной государства. При этом на дом несколько раз покушались, пытаясь растащить его на кирпичи. Сначала это делали при помощи тяжёлой техники, что привело к волне недовольства и административному делу. А позже – молотками и кувалдами, тихонько постукивая по ночам, чтобы соседи вновь не сообщили краеведам в полицию. Однако скрыть явные изменения было невозможно, и резонанс вокруг "тающего" памятника возникал вновь и вновь.

Так, два года назад бездомная семейчанка обратилась в полицию с заявлением о разрушении особняка.

Здесь надо пояснить, почему дом впал в немилость. Он оказался бременем для предпринимателя, так как находится на лакомом участке земли площадью 10 соток в центре города по соседству с центральным рынком и автовокзалом.

При этом искусно построенный дом по последней "кирпичной" моде XIX века отлично вписывается в урбанистический каскад из девятиэтажек и торговых домов и, по задумке акима области Абай Нурлана Уранхаева, может составить уютный архитектурный ансамбль с рядом стоящими зданиями.

В разные годы в здании функционировали бизнес-центр, банк, детский развивающий центр. 20 марта 2023 года областной акимат вынес постановление о присвоении ему долгожданного статуса памятника.

За то время, пока особняк готовился получить охранную грамоту и уже находился в новом статусе, у него сменилось несколько владельцев. Вероятно, каждый очередной хозяин, столкнувшись с обязательствами по сохранению архитектурного наследия, старался поскорее от него избавиться.

Когда снести здание в очередной раз не удалось, владелец участка подал в суд на акима Нурлана Уранхаева с требованием аннулировать вышеназванное постановление.

Во время судебных процессов всплыли интересные факты. Оказывается, в 2022 году было официально выдано разрешение на снос здания, причём в это время будущий памятник уже состоял в предварительном реестре, а значит, по закону был неприкосновенным. Более того, ликвидация сооружения тоже была задокументирована. Поэтому во время разбирательства судья даже выехал на участок, чтобы убедиться, действительно ли существует объект спора.

Забавно, что истец настаивал на исполнении акта о сносе. Мол, если по документам здания нет, то его нужно снести.

Тем не менее, решение судов первой и второй инстанций было вынесено в пользу областного акима и вступило в законную силу ещё в середине этого года, а значит, здание должно стоять на своём месте и охраняться государством.

Чиновники предложили собственнику участка, на котором стоит памятник, обменять его на солидный участок в Карагайлы или выкупить за определённую сумму и начать восстановление. Однако пока переговоры ни к чему не привели, рассказали в Центре охраны памятников Абайской области.

Акт о сносе от 2022 года связывает по рукам городской акимат и мешает дальше действовать в рамках закона "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия". В результате городские власти попытались через суд отменить данное разрешение.

28 июня 2024 года иск акимата Семея был рассмотрен в упрощённом порядке. Экономический суд области Абай вынес решение в адрес госкорпорации "Правительство для граждан" аннулировать запись в регистрационном листе правового кадастра акта сноса на недвижимое имущество, расположенного по улице Найманбаева, 187.

Однако ответчик не согласился с этим решением и обратился с встречным заявлением отменить его. Госкорпорация "Правительство для граждан" апеллирует тем, что их вовремя не известили о рассмотрении дела, в связи с чем они не смогли предоставить доказательства, которые бы могли повлиять на вынесенное решение.

"Поэтому суд считает необходимым для выяснения фактических обстоятельств и принятия по делу объективного решения вновь возобновить производство для рассмотрения дела по существу", – говорится в определении СМЭС

По предварительной информации, заседание состоится в конце ноября.

Ранее мы писали о том, что краеведы Семея обращались с заявлением в областную прокуратуру с просьбой разобраться с нарушителями закона "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия".

В деле сохранения объектов старинной архитектуры за последние годы появились видимые изменения. Так, благодаря настойчивости краеведов и госорганов удалось сохранить гостиницу "Бинар" 1900 года постройки, в прошлом "Номера Сахно". Краснокирпичное здание "раздели" от штукатурки, сбили башенки на крыше. В планах владельца было прорубить в нём французские окна до пола и надстроить третий этаж, облицевав результат до неузнаваемости.

Но комиссия по сохранению историко-культурного наследия не позволила привести этот план в исполнение и обязала восстановить всё, что было разрушено. Сейчас на фасаде заканчиваются восстановительные работы.

Фото: Альбина Халел