Снес остановку в Петропавловске: врачи рассказали о состоянии детей

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13 ноября в Петропавловске автомобиль снес остановку, на которой в ожидании автобуса стояли люди. Четыре человека серьезно пострадали, трое из них – дети. Подробности о их состоянии рассказали местные врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В результате наезда автомобиля пострадала женщина и трое детей. Женщине 39 лет, она получила множественные переломы голени и находится в травматологическом отделении. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.

Двое детей 7 лет и один ребенок 12 лет доставлены в детскую больницу, всех отправили в реанимацию. Семилетние близнецы уже переведены в отделение хирургии, их состояние расценивается как средней тяжести. Подросток, который был на остановке без родителей, пострадал сильнее и до сих пор находится в реанимации. Он получил политравму, наиболее серьезная из которых – открытый перелом правого бедра с рваной раной и переходом на коленный сустав. В экстренном порядке врачи провели операцию с синтезом бедра металлоконструкцией и ушиванием раны. Операция длилась около двух часов, состояние стабильно тяжелое, ребенок в сознании, дышит самостоятельно.