Снегопады ожидаются в семи областях Казахстана
Водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать ПДД.
Сегодня, 10:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
132Фото: drive2.ru
5 января в ряде областей Казахстана прогнозируется ухудшение погодных условий из-за снегопада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
По данным нацкомпании, снег прогнозируется в:
- Акмолинской;
- Актюбинской;
- Атырауской;
- Западно-Казахстанской;
- Туркестанской;
- Костанайской;
- в области Улытау.
Водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения в условиях пониженной видимости и скользкой дороги.
Напомним, ранее десять автомашин застряли в снежных заносах в ВКО.