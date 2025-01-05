  • 5 Января, 11:58
  • BAIGENEWS

Снегопады ожидаются в семи областях Казахстана

Водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать ПДД.

Сегодня, 10:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
drive2.ru Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
132
Фото: drive2.ru

5 января в ряде областей Казахстана прогнозируется ухудшение погодных условий из-за снегопада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По данным нацкомпании, снег прогнозируется в:

  • Акмолинской;
  • Актюбинской;
  • Атырауской;
  • Западно-Казахстанской;
  • Туркестанской;
  • Костанайской;
  • в области Улытау.

Водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения в условиях пониженной видимости и скользкой дороги.

Напомним, ранее десять автомашин застряли в снежных заносах в ВКО.

Самое читаемое

Наверх