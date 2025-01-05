5 января в ряде областей Казахстана прогнозируется ухудшение погодных условий из-за снегопада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По данным нацкомпании, снег прогнозируется в:

Акмолинской;

Актюбинской;

Атырауской;

Западно-Казахстанской;

Туркестанской;

Костанайской;

в области Улытау.

Водителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения в условиях пониженной видимости и скользкой дороги.

Напомним, ранее десять автомашин застряли в снежных заносах в ВКО.