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Снегопады ожидаются в Казахстане 10 ноября Сегодня, 21:31
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Снегопады ожидаются в Казахстане 10 ноября

Специалисты Казгидромета представили прогноз погоды на 10 ноября в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке, в горных районах юго-востока сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдёт снег. На большей части РК ожидается туман, на севере, востоке – гололёд, на севере, востоке и в центре - усиление ветра с низовой метелью", - сказано в сообщении.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 21:31
80
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