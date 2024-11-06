Снегопады, метели и резкое похолодание ожидаются в Казахстане
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Синоптики объявили прогноз погоды на ближайшие трое суток. Большую часть территории Казахстана охватывает обширный циклон, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"Пройдут осадки ― дождь с переходом в снег, в северной половине снег с метелью, на большей части страны ожидаются гололед, порывистый ветер и туман", ― говорится в пррогнозе.
7 ноября ночью на севере республики прогнозируется сильный снег, на востоке, юге и юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На северо-западе, севере, востоке и в центре республики сохраняется очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.
"На севере, востоке и в центре страны ожидается понижение температуры воздуха ночью до 5-10, днем до 2-7 мороза, на юге, юго-востоке республики ночью понизится до 5 мороза-3 тепла, в горных районах 6-11 мороза", ― добавили в "Казгидромете".
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