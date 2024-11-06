Снегопады, метели и резкое похолодание ожидаются в Казахстане

Синоптики объявили прогноз погоды на ближайшие трое суток. Большую часть территории Казахстана охватывает обширный циклон, в связи с чем сохраняется неустойчивый характер погоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Пройдут осадки ― дождь с переходом в снег, в северной половине снег с метелью, на большей части страны ожидаются гололед, порывистый ветер и туман", ― говорится в пррогнозе.

7 ноября ночью на севере республики прогнозируется сильный снег, на востоке, юге и юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На северо-западе, севере, востоке и в центре республики сохраняется очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.