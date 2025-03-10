По прогнозам "Казгидромета", 11 марта на севере и востоке Казахстана ожидается снег, в центре страны возможны осадки в виде дождя и снега. На западе, юге и юго-востоке республики, благодаря влиянию антициклона, установится сухая погода. В Казахстане ожидаются туман, гололёд и усиление ветра с метелью на севере, юго-востоке и в центре страны, передаёт BaigeNews.kz.

По республике вновь объявлено штормовое предупреждение.

В области Улытау утром и днём на востоке области будет гололёд, на западе, севере и в центре возможен туман. В Жезказгане ожидается гололёд, туман и метель.

В Акмолинской области ночью и днём ожидаются снег, метель и гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы до пятнадцати-двадцати метров в секунду. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.

В Актюбинской области ночью и утром на западе области возможен туман. Ветер южный с порывами до пятнадцати метров в секунду.

В Мангистау области на западе и в центре области ожидается туман.

В Костанайской области ночью снег, метель и гололёд на севере и востоке области. Ветер западный с порывами до пятнадцати-двадцати метров в секунду.

В Астане временами снег, метель и гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы до пятнадцати-восемнадцати метров в секунду.

В Атырауской области ночью и утром на севере и западе области ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе и юге области возможен снег и метель. Днём снег, дождь, метель и гололёд. Ночью и утром возможен туман.

В Павлодарской области ночью снег, метель и гололёд. Днём осадки (снег, дождь), метель и гололёд. Ветер северо-западный с порывами до пятнадцати-двадцати метров в секунду.

В Туркестанской области ночью и утром ожидается туман.

В Алматинской области ночью и утром туман и гололёд на дорогах. В Алматы и Конаеве ожидается туман и гололёд.

В Северо-Казахстанской области ночью снег, метель и гололёд. Ветер северо-восточный с порывами до пятнадцати-двадцати метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ночью и днём снег, метель и порывы ветра до пятнадцати-двадцати метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидаются снег и метель.

В области Абай снег, метель и гололёд. Ветер юго-западный с порывами до двадцати трёх метров в секунду. В Семее ожидаются снег и метель.

В Кызылординской области ночью и утром туман. В Кызылорде возможен туман.

Ранее "Казавтожол" из-за непогоды закрыл десятки трасс, а спасатели попросили казахстанцев по возможности оставаться дома.