По прогнозам "Казгидромета", 17 декабря Казахстан будет находится во власти северного циклона, поэтому на западной и северо-западной половине территории страны пройдут осадки в виде дождя и снега, на северо-западе – снег. На остальной территории страны ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике прогнозируют усиление ветра, на северо-западе с метелью, туман, на западе, северо-западе – гололед.

В Астане 17 декабря ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, в центре, в горных районах области Жетысу, на севере, в горных районах Алматинской области ожидается сильный мороз 25-28 градусов.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с.

В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке области Ұлытау ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с.

На западе Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго- восточный на западе области порывы 15-20, временами 23 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гололед. Ветер юго-западный ночью на востоке области 15-20, днем порывы 17-22 м/с. В Атырау ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается метель. На западе, севере области ожидается гололед. Ветер южный, юго-восточный на западе, севере, востоке 15-20 м/с. В Актобе ожидается метель. Ветер южный, юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау днём ожидается гололед.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ночью на севере, в горных районах области ожидается сильный мороз 25-26 градусов. В Алматы ночью временами ожидается туман.

На западе, севере, в центре Костанайской области ожидается метель. Ветер южный 15-20, в северной половине области порывы 23-28 м/с. В Костанае ожидается низовая метель. Ветер южный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер южный 15-20, днем на западе, севере области порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается ветер южный 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области низовая метель. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, южный ночью на севере области 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. Ночью на севере, в центре, горных районах области ожидается сильный мороз 25-28 градусов. В Талдыкоргане ночью ожидается сильный мороз 25 градуса.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер южный 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается низовая метель. Ветер южный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.