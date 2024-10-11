Снегопады и туман обещают синоптики на выходных в Казахстане

На выходных Казахстан окажется в эпицентре арктического вторжения. В связи с этим на большей части страны ожидаются снегопады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"В центре и на востоке республики ― сильные снегопады с ухудшением видимости, а на дорогах будет образовываться гололедица. На юге и юго-востоке Казахстана прогнозируются дожди, в горных районах осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман", - проинформировали синоптики.

Лишь на западе страны, благодаря антициклону, прогнозируется малооблачная погода, но антициклон усилит ночное понижение температур до 5-10 градусов мороза.