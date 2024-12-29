По прогнозам "Казгидромета", 30 декабря на большей части территории страны ожидается снег, на востоке, в центре – низовая метель, на западе, юге страны – осадки в виде дождя и снега, на юге республики ожидаются сильные осадки, передаёт BaigeNews.kz.

В северо-западных, юго-восточных регионах страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.

В Астане 30 декабря ожидается ночью и утром туман.

Днём на западе, юге, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель.

Днём на севере, юге, востоке области Улытау ожидается низовая метель.

На востоке, севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде временами ожидаются гололёд, туман.

На севере, востоке Акмолинской области и в Кокшетау ожидается туман.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау временами ожидается туман.

30 декабря утром и днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный на юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью и утром на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте днем ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юго-западе, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. В Актау ночью и утром гололед.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. В Уральске ожидаются гололед, туман.