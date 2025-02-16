По прогнозам "Казгидромета" 17 февраля на большей части Казахстана ожидается снег, а на северо-западе — сильный снегопад. На юго-западе страны синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега. Только на северо-востоке и юге республики будет сухая погода, передаёт BaigeNews.kz.

Также ожидаются туман и гололёд, а на севере и западе – сильный ветер с метелью. В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение.

Астана: метель, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный, порывы до 15-20 м/с.

Костанайская область: ночью на западе, севере и востоке области – снег и метель. Днем – дождь и снег, метель и гололед. Туман на севере и востоке области. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с. Костанай: ночью – снег и метель; днем – дождь и снег, метель и гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15-20 м/с.

Восточно-Казахстанская область: на севере, востоке и юге области – туман. Усть-Каменогорск: ночью и утром – туман.

Актюбинская область: осадки (снег, дождь), на западе и севере области – сильный снег, метель, гололед. На севере и востоке области – туман. Ветер юго-западный, западный, порывы до 15-20 м/с. Актобе: осадки (снег, дождь), ночью – метель и гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы до 15-20 м/с.

Туркестанская область: ночью в горных районах – снег, на западе, юге и в горных районах – туман. Шымкент и Туркестан: ночью – туман.

Атырауская область: осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге и востоке области – туман. Атырау: осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром – туман.

Западно-Казахстанская область: ночью на юге и востоке области – снег, гололед и метель. На западе и севере области – туман. Уральск: ночью и утром – туман.

Северо-Казахстанская область: ночью на юге и западе области – снег и метель. Днем – снег, метель и гололед. Туман на западе, севере и востоке области. Ветер юго-западный до 15-20 м/с, днем порывы до 23-28 м/с. Петропавловск: днем – снег, метель и гололед. Ветер юго-западный до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с.

Ұлытау: на севере, востоке и в центре области – туман. Жезказган: временами туман.

Акмолинская область: на западе, севере и востоке области – метель, гололед и туман. Ветер юго-западный до 15-20 м/с, днем порывы до 23-28 м/с. Кокшетау: утром и днем на дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, порывы до 15-20 м/с.

Карагандинская область: ночью и утром на севере и востоке области – гололед, временами туман. Караганда: ночью и утром – туман.

Область Абай: на западе, севере и юге области – туман.

Кызылординская область: в центре области – туман. Кызылорда: временами туман.

Жамбылская область: ночью и утром на юге и в горных районах – гололед. На севере и юге, в горных районах – туман. Тараз: ночью и утром – гололед, временами туман.

Павлодарская область: ночью и утром на востоке и в центре области – туман. Павлодар: ночью и утром – туман.

Жетісу: в горных районах – туман.

Мангистауская область: на западе и севере области – туман и гололед. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, порывы до 15-20 м/с. Актау: ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, порывы до 15-20 м/с.