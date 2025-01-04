Снегопады и понижение температуры ожидают Казахстан в ближайшие три дня
Дожди, снег и понижение температуры ожидают Казахстан в ближайшие три дня.
Сегодня, 13:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:31Сегодня, 13:31
155
РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 4-6 января, передаёт BaigeNews.kz. Североатлантический циклон, наполненный массами влажного атлантического воздуха, будет обуславливать погоду западных, северо-западных и северных регионов республики, в зоне его фронтальных разделов прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя.
"К 6 января по территории страны начнет распространяться холодная воздушная масса, показания термометров понизятся, пройдет снег. Южные, юго-восточные регионы окажутся под влиянием фронтальных разделов Южно-каспийского циклона, с которым ожидаются осадки в виде дождя и снега. Центральные, 05-06 января восточные регионы страны будут находиться в области влияния высокого давления, здесь ожидается погода без осадков", - прогнозируют синоптики.
К слову, по Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман, мокрый снег и гололед.
"На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до 12 мороза-3 тепла, днем до 8 мороза-3 тепла, на северо-западе ночью до 4-15 мороза, днем до 2-12 мороза, на севере ночью и днем до 2-10 мороза, в центре ночью до 5-13 мороза, днем до 0-10 мороза, на востоке ночью до 10-25 мороза, днем до 5-13 мороза, на юге, юго-востоке основной фон температуры ночью 0-10 мороза, в горных районах 13-20 мороза, днем 3 мороза-8 тепла, в горных районах 3-8 мороза", - добавили в "Казгидромете".
Самое читаемое
- Телевизоры Samsung казахстанского производства начнут продавать в 2025 году
- Умерла старейшая олимпийская чемпионка
- Жуткое ДТП в Акмолинской области: столкнулись около 40 машин
- Массовое ДТП в Акмолинской области: более 200 авто начали движение в сторону Астаны
- Какие трассы закрыты из-за непогоды в Казахстане к этому часу