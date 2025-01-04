"На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью на западе до 12 мороза-3 тепла, днем до 8 мороза-3 тепла, на северо-западе ночью до 4-15 мороза, днем до 2-12 мороза, на севере ночью и днем до 2-10 мороза, в центре ночью до 5-13 мороза, днем до 0-10 мороза, на востоке ночью до 10-25 мороза, днем до 5-13 мороза, на юге, юго-востоке основной фон температуры ночью 0-10 мороза, в горных районах 13-20 мороза, днем 3 мороза-8 тепла, в горных районах 3-8 мороза", - добавили в "Казгидромете".