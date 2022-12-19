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Лента новостей

pixabay.com 19 Декабря, 15:40
911
19 Декабря, 15:40
911
Фото: pixabay.com

Снегопады и морозы прогнозируют синоптики в Казахстане

Прогноз погоды до 21 декабря в Казахстане представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие трое суток на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды.

"Пройдёт снег, будет метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. На западе, юге, юго-востоке страны – гололёд. Под влиянием холодных арктических воздушных масс почти на всей территории республики ожидается понижение температуры воздуха, на северо-западе, севере, в центре страны до 15-28 градусов мороза", - говорится в прогнозе.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
19 Декабря, 15:40
911
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