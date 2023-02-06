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pixabay.com Сегодня, 22:18
190
Сегодня, 22:18
190
Фото: pixabay.com

Снегопады и морозы ожидаются в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

"На погоду будет оказывать влияние циклон из районов Средиземного моря, с которым ожидается снег с низовой метелью. 9 февраля на востоке сильный снег, на юге и юго-западе прогнозируются осадки в виде дождя и снега", - говорится в сообщении.

На западе, севере и юге страны будет туман, на юге, юго-западе – гололёд.

"Под влиянием антициклона из районов Европы ожидается понижение температуры воздуха ночью на западе и востоке до минус 13-21 градусов, на севере до минус 20-28 градусов, в центре до минус 15-26 градусов. Днем на западе до минус 7-12 градусов, на севере - до минус 15-20 градусов, на востоке и в центре - до минус 10-18 градусов", - уточнили синоптики.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:18
190
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