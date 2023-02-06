Снегопады и морозы ожидаются в Казахстане

Фото: pixabay.com

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz.

"На погоду будет оказывать влияние циклон из районов Средиземного моря, с которым ожидается снег с низовой метелью. 9 февраля на востоке сильный снег, на юге и юго-западе прогнозируются осадки в виде дождя и снега", - говорится в сообщении.

На западе, севере и юге страны будет туман, на юге, юго-западе – гололёд.