Погоду на большей части территории Казахстана будут определять атмосферные фронтальные разделы, что приведет к неустойчивому характеру погоды, передаёт BaigeNews.kz.

По стране ожидаются снег с метелью, на западе, юге страны — осадки (дождь, снег), гололед. На юго-востоке республики благодаря антициклону сохранится погода без осадков. Температурный фон по республики будет колебаться ночью на западе - от 0-8 мороза до 10-25 мороза, на севере и востоке страны - днем от 5 мороза-5 тепла до 2-10 мороза, на юге страны ночью 1-13 мороза, днем 0-12 тепла.

Отметим, по Казахстану ожидается усиление ветра, туман.