По прогнозам "Казгидромета", 20 января Казахстан вновь будет находиться во власти северного циклона: на территории страны ожидаются обильные осадки в виде снега и дождя. В северо-западных, северных, центральных, восточных регионах синоптики прогнозируют снег, передаёт BaigeNews.kz.

По республике обещают усиление ветра с метелью, туманы и гололёд. На западе, севере области Улытау ожидается сильный снег. Объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 20 января ночью ожидается низовая метель, днем метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Днём ожидаются метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с. В Кокшетау низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Атырауской области и Атырау ожидается гололед, днем гололед. Ночью и утром туман.

В Актюбинской области ожидается гололед, днем на севере области низовая метель. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области и Караганде ожидаются метель, гололед. На юге, востоке области временами туман. Ветер южный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере области Улытау и Жезказгане ожидаются временами сильный снег, меетель, гололед. Ветер южный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Костанайской области ожидаются метель, гололед. На западе области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с. г. Уральск.: 20 января ожидаются туман, гололед.

На севере, в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидаются туман, гололед.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем на западе, севере, юге области и в Петропавловске ожидается гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с. Временами ожидается туман.

На севере, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. г. Талдыкорган: 20 января ночью временами ожидается туман.