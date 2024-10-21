Снегопады и дожди обрушатся на Казахстан
Сегодня, 14:52
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Сегодня, 14:52Сегодня, 14:52
50Фото: pxhere.com
На большей части территории Казахстана в ближайшие трое суток ожидается неустойчивая погода. На это оказывает влияние Атлантический циклон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В связи с этим прогнозируются осадки (дождь, снег), гололедные явления, в западных и южных регионах дожди, в отдельных областях днем с грозой.
"23 октября на юго-востоке республики ― сильные дожди, в горных районах ― осадки (дождь, снег), 24 октября в области Жетісу в горах ― сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются усиление ветра и туман", ― проинформировали синоптики.
В "Казгидромете" добавили, что в температурном фоне резких изменений не прогнозируется.
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