Снегопады и дожди обрушатся на Казахстан

На большей части территории Казахстана в ближайшие трое суток ожидается неустойчивая погода. На это оказывает влияние Атлантический циклон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В связи с этим прогнозируются осадки (дождь, снег), гололедные явления, в западных и южных регионах дожди, в отдельных областях днем с грозой.

"23 октября на юго-востоке республики ― сильные дожди, в горных районах ― осадки (дождь, снег), 24 октября в области Жетісу в горах ― сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются усиление ветра и туман", ― проинформировали синоптики.

В "Казгидромете" добавили, что в температурном фоне резких изменений не прогнозируется.