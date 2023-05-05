Снегопад в горах Кыргызстана оставил баранов и коров без еды

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В горах Кыргызстана из-за обильного снегопада застряли без травы и корма около 2500 баранов и коров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Животных перегнали на летние пастбища. Но в регион вернулась зима, корм оказался под 30-сантиметровым слоем снега, скотину кормить нечем.

Заблокированные животноводы не могут спуститься в села, так как проходить нужно через перевал, а из-за непогоды сделать это невозможно. Жители обратились за помощью в местную администрацию и МЧС.

Неустойчивая погода в горных районах Кыргызстана продержится еще несколько дней.