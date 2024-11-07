Снегопад в Астане: коммунальные службы работают в усиленном режиме

На Астану обрушился сильный снегопад, сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С утра 7 ноября на уборку улиц города от снега вышли более 2 000 дорожных рабочих и порядка 750 единиц спецтехники.

"В первую очередь ведётся уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах", - проинформировали в акимате.

В городе действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

Синоптики прогнозируют в столице снег, гололед и метель, порывы ветра могут достигать 30 м/с.