Снегопад в Астане: коммунальные службы работают в усиленном режиме
Сегодня, 10:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
132Фото: акимат г. Астаны
На Астану обрушился сильный снегопад, сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
С утра 7 ноября на уборку улиц города от снега вышли более 2 000 дорожных рабочих и порядка 750 единиц спецтехники.
"В первую очередь ведётся уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах", - проинформировали в акимате.
В городе действуют несколько оснащённых снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.
Синоптики прогнозируют в столице снег, гололед и метель, порывы ветра могут достигать 30 м/с.
Самое читаемое
- Общественники Семея пожаловались акиму области на работу городских служб
- Ночью в Казахстане произошло еще одно землетрясение
- Мощный снегопад, ветер и мороз: зима накрыла часть Казахстана
- В Казахстане запустят проект по возрождению яблока сорта апорт
- Почему Америка снова выбрала Трампа: мнение политолога