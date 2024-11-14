Снегопад в Алматы: за ночь случилось более 50 ДТП

В Алматы резко ухудшились погодные условия. Полиция приняла необходимые меры по стабилизации дорожной ситуации на дорогах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Департамента полиции мегаполиса.

В этой связи увеличена плотность экипажей патрульной полиции, осуществляющих контроль за дорожным движением.

"В дежурные сутки в охране общественного порядка и обеспечении дорожной безопасности задействованы 611 полицейских на 262 патрульных автомобилях. С 20:00 до 06:00 в Центр оперативного управления поступили 52 вызова о дорожно-транспортных происшествиях, 18 из них с пострадавшими", - сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

Он также обозначил, что есть определенные трудности в управлении транспортным средством в зимний период, поэтому призвал водителей быть предельно внимательными, не превышать допустимую скорость, не нажимать резко на педаль тормоза, и главное, заранее предупреждать других участников дорожного движения о совершаемом маневре.

Кроме того, полицейские напомнили о требовании своевременной замены шин на транспортных средствах.