В Алматы на уборке снега задействовали 609 ед.спецтехники и 1 280 дорожных рабочих. С начала выпадения осадков силами 159 пескоразбрасывателей производится обработка дорог противогололедными материалами, использовано 1480 тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

"Силами 64 ед. малогабаритной техники ведутся работы по уборке тротуаров, остановок общественного транспорта, мест общего пользования. Сгребание снега производится после каждых 5 см свежевыпавшего снега. По информации Казгидромета до 9:30 часов утра в городе выпало 4 см снега", - отметили в акимате Алматы.

После резкого усиления интенсивности выпадения снегопада было организовано 18 колонн по сгребанию снега с проезжей части дорог, далее будут сформированы валы и организован массовый вывоз снега.

"После завершения снегопада будет произведена полная зачистка от снега прибордюрной части дорог, тротуаров, пандусов. В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю производства работ по уборке снега", - отмечено в информации городских властей.

По информации РГП "Казгидромет", днем ожидается снег временами с переходом в сильный, который завершится до 22 часов.Температура воздуха -3…-5°С с дальнейшим понижением до -11…-13°С в ночной период на 9 декабря. Ночью без существенных осадков. 9 декабря без осадков, температура воздуха -6…-8 °С.

Напомним, ранее сообщалось, что коммунальщики Астаны за ночь вывезли 15 тысяч кубометров снега.