Коммунальные службы Алматы продолжают работу в усиленном режиме для обеспечения безопасного передвижения по городу в условиях обильного снегопада, вызванного резкими изменениями погоды, передаёт BaigeNews.kz.

20 декабря с 8.00 началось выпадение снега, который завершился в 22.00. В городе выпало 12 см снега, в горной местности – 18 см.

"После начала снегопада в горных и предгорных районах районах, а затем и по всей территории города была начата противогололедная обработка дорог с использованием 2450 тонн материалов. Первый этап завершен к 16.30. После заката температура резко снизилась с 0°C до -4°C, что при усиленном снегопаде привело к образованию наледи. С 17.30 часов проведена повторная обработка. С 22.00 часов начато прометание проезжих частей дорог с просыпанием противогололедными реагентами. Все работы выполняются непрерывно, чтобы обеспечить безопасность передвижения по городу", - говорится в сообщении акимата.

Также как сообщается, в ночное время планируется сгребание и прометание дорог силами 21 колонн техники.

С 16 декабря вывезено более 46 тыс. куб. м снега.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью в городе переменная облачность,возможен слабый снег до 0,5 мм, температура воздуха -8…-10°C.

21 декабря: переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха днем -4…-6°C.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий аэропорт Алматы временно был закрыт на приём воздушных судов.