Снегопад в Алматы: коммунальные службы работают в усиленном режиме

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Алматинские городские службы продолжают бороться с последствиями снегопада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление развития коммунальной инфраструктуры города.

В Алматы с четверга на пятницу выпало 15 сантиметров снега, в горных районах — до 20 сантиметров.

"Около 21:00 часов 9 февраля в городе Алматы началось выпадение снега, которое завершилось в 04:30 часов утра 10 февраля. В целях предупреждения гололёдных явлений производится посыпка дорог противогололёдными материалами. По состоянию на 06:00 часов утра использовано 2 380 тонн", — говорится в сообщении.

К уборке снега с дорог коммунальные службы приступили после 01:00. С 3:00 на улицы города выехали уже 19 колонн снегоуборочной техники.

"К 6:00 из города вывезено 390 кубометров снега. Продолжаются работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов. В ночное время задействовано 462 единицы спецтехники и 339 дорожных рабочих. С 8:00 на улицы вышло 524 единиц техники и 1 115 дорожных рабочих", — уточнили в управлении.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу РГП "Казгидромет" днём 10 февраля температура воздуха в городе составит от -1 до -3 градусов мороза без осадков, к вечеру возможен слабый снег.