Снегопад стал причиной нескольких ЧП в Шымкенте

Фото: пресс-служба МЧС РК

Снег, идущий в Шымкенте без перерыва 9 и 10 января, прибавил работы спасателям. В сугробах застревают даже автобусы, а в одном из микрорайонов города обвалился навес на автостоянке и придавил несколько машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В 11: 28 во дворе дома №114 в микрорайоне Нурсат произошло обрушение двух навесов общей площадью 252 квадратных метров, придавлены пять автомобилей. На месте происшествия были задействованы семь сотрудников и две единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента. Пострадавших и погибших нет", - сообщили в ведомстве.

В то же время в микрорайоне Сауле проведены работы по извлечению грузовика марки DAF, застрявшего в снегу. А в микрорайоне Курсай - автобуса №60, который не мог выехать из заноса. В обоих случаях пострадавших нет.

Из-за непогоды школьникам 1-8 классов в Шымкенте 10-11 января разрешили учиться дистанционно.