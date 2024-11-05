Снегопад, сильный ветер и ливни обещают синоптики в Казахстане

С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, с чем сохраняются осадки (дождь, снег), гололёд, на северо-западе, севере, в горных районах юго-востока страны – сильные осадки (дождь, снег), на юге, юго-востока РК – сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории республики на 6 ноября.

"По республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на западе, севере, в центре Казахстана – метель, на западе, севере, в центре, востоке и в горных районах юго-востока – гололёд, на юго-востоке – гроза", - проинформировали в РГП "Казгидромет".

В Павлодарской, на западе, севере, востоке Акмолинской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской областей, на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.