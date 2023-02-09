Снегопад накрыл Атырау

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В Атырау продолжают устранять последствия обильных осадков, BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Разразившаяся седьмого февраля вьюга в Атырау принесла немало неприятностей горожанам. Часть города осталась без света, но спустя полдня электроснабжение восстановили.

Заместитель акима области Жасулан Бисембиев сообщил, что в день отключения количество звонков в службу 109 увеличилось в 50 раз.

Движение на трассах был ограничено, где-то закрыто полностью.

"В настоящее время возобновлено движение на трассе Атырау — Астрахань. Остальные автомобильные дороги республиканского значения на территории области открыты для всех транспортных средств. О каких либо изменениях будет сообщено дополнительно", — сообщили в полиции.

Утром восьмого февраля из-за заснеженных дорог на линию не вышли пять пригородных маршрутов: №50, 54, 55, 58, 64. Городской общественный транспорт ходил исправно.

Движение на дорогах Атырау затруднено, образовались пробки. 24 светофора вышли из строя. Отключились камеры "Сергек", поэтому правонарушения временно не фиксируются.

На заседании акимата глава города Мейирим Калауи отметил, что к уборке социальных объектов города и центральных проспектов, а также центрального моста привлечено 76 единиц техники и 250 рабочих ТОО "Спецавтобаза". По сегодня вывезли 2 000 квадратных метров снега. Жители частного сектора расчищают снег сами, не дожидаясь рабочих.