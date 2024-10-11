Снегопад на севере Казахстана: какие трассы закрыты из-за непогоды

Национальный оператор "КазАвтоЖол" обновил оперативную информацию об ограничении движения в Северо-Казахстанской области из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

11 октября с 19:30 в связи с закрытием дорог в Акмолинской области на территории Северо-Казахстанской области планируется закрытие движения для всех видов транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

А-1 "Астана – Петропавловск", км 341-367 – от границы Акмолинской области до села Келлеровка Тайыншинского района;

А-13 "Кокшетау – Омск", км 50-84 – от границы Акмолинской области до села Чкалово Тайыншинского района;

Р-11 "Кокшетау – Рузаевка", км 61-91 – от границы Акмолинской области до села Саумалколь Айыртауского района.

Напомним, по пронозам синоптиков, на выходных Казахстан окажется в эпицентре арктического вторжения. В связи с этим на большей части страны ожидаются снегопады.

Ранее водителям в Казахстане сообщили об ограничениях движения на дороге Астана ― Петропавловск. В МЧС также дали рекомендации казахастанцам в связи с непогодой.