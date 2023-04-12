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pixabay.com Сегодня, 19:08
155
Сегодня, 19:08
155
Фото: pixabay.com

Снегопад, метель и гололёд прогнозируют синоптики в Астане

Служба ikomek 109 предупредила астанчан об ухудшении погоды, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС со ссылкой на данные РГП "Казгидромет" сообщили, что 14 апреля в столице ожидается дождь, в концу дня переходящий в снег, возможен гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

"15 апреля временами снег, низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы до 23 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью и днём до минус 5-7 градусов", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 19:08
155
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