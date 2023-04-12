Снегопад, метель и гололёд прогнозируют синоптики в Астане

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Служба ikomek 109 предупредила астанчан об ухудшении погоды, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС со ссылкой на данные РГП "Казгидромет" сообщили, что 14 апреля в столице ожидается дождь, в концу дня переходящий в снег, возможен гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.