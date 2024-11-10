Снегопад и метель: как работают коммунальные службы в Астане

На уборку улиц города от снега в ночную смену вышли свыше 1200 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих. Очистка от снега проходит в посменном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

"Снегоуборочные работы проводятся в усиленном режиме, с усилением в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с интенсивным движением, чтобы на дорогах не образовывались заторы. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью движения – площади, привокзальные территории, тротуары. В городе действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение", – говорится в сообщении.

За сегодняшний день из города вывезено свыше 20 тысяч кубометров снега, это 1609 рейсов большегрузов.