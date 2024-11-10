Снегопад и метель: как работают коммунальные службы в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На уборку улиц города от снега в ночную смену вышли свыше 1200 единиц спецтехники и более 300 дорожных рабочих. Очистка от снега проходит в посменном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
"Снегоуборочные работы проводятся в усиленном режиме, с усилением в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с интенсивным движением, чтобы на дорогах не образовывались заторы. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью движения – площади, привокзальные территории, тротуары. В городе действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение", – говорится в сообщении.
За сегодняшний день из города вывезено свыше 20 тысяч кубометров снега, это 1609 рейсов большегрузов.
"Призываем жителей и гостей города быть предельно внимательными при передвижении на улице, соблюдать правила безопасности при осадках", – обратились к астанчанам акимате.
Самое читаемое
- Задержан подозреваемый убийстве двух женщин в Таразе
- Автобус с туристами перевернулся в Египте: среди пострадавших есть казахстанцы
- В Минобороны назвали имена погибшего и пострадавших при крушении вертолёта
- Непогода в Казахстане: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение
- Казахстан разгромил Японию и выиграл чемпионат Азии по хоккею