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Евгения Домашева Сегодня, 23:43
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Фото: Евгения Домашева

Снег выпал в Восточно-Казахстанской области

Обещанное синоптиками похолодание, которое уже заметили на себе жители Сибири, дошло и до Восточного Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

В Усть-Каменогорске с утра идёт снег, который, впрочем, на земле тает.

Но на загородных трассах сегодня почти зимний пейзаж. Дороги и поля стали белыми в Уланском районе.

По информации Казгидромета, это результат перемещения холодного антициклона. Температура в регионе продолжит понижаться, ночью – до 3-10 градусов мороза, днем – от 0 до 5 тепла.

По заявлению акима города, в этом году отопление собираются подключать до 2 октября, начало процесса – сегодня, 29 сентября.

Между тем, в регионе 30 сентября объявили штормовое предупреждение.

В пятницу в отдельных районах области ожидается туман, ветер с порывами 15-20 метров в секунду. На дорогах - гололёд.

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#ВКО #снег
Журналист
Сегодня, 23:43
44
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