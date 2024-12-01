Снег, туман и гололёд: в ряде регионов страны снова объявили штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 2 декабря большая часть территорий Казахстана будет находиться под влиянием циклона, в связи с чем ожидаются на севере — снег, на юге, юго-востоке — дождь и снег. Лишь на западе, юго-западе республики ожидается погода без осадков. По республике синоптики прогнохируют туманы, на севере, юго-востоке, востоке – усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке, в центре – гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

2 декабря на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами туман, на дорогах гололедица. В Алматы и Конаеве временами туман, на дорогах гололедица.

На юге, севере, в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается туман.

На востоке области Улытау ожидается гололёд. Ночью и утром на западе, севере области туман.

2-3 декабря на севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гололёд. На юге, востоке, в горных районах области туман. 2 декабря ветер юго-западный ночью и утром на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидаются гололед, ночью и утром в центре, в горных районах области туман.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Астане ночью и утром а также на западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге Атырауской области и в Атырау туман.

Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге области Абай ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере области 15-18 м/с.

Ночью на севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед.