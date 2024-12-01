Снег, туман и гололёд: в ряде регионов страны снова объявили штормовое предупреждение
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По прогнозам "Казгидромета", 2 декабря большая часть территорий Казахстана будет находиться под влиянием циклона, в связи с чем ожидаются на севере — снег, на юге, юго-востоке — дождь и снег. Лишь на западе, юго-западе республики ожидается погода без осадков. По республике синоптики прогнохируют туманы, на севере, юго-востоке, востоке – усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке, в центре – гололёд, передаёт BaigeNews.kz.
2 декабря на западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами туман, на дорогах гололедица. В Алматы и Конаеве временами туман, на дорогах гололедица.
На юге, севере, в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается туман.
На востоке области Улытау ожидается гололёд. Ночью и утром на западе, севере области туман.
2-3 декабря на севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гололёд. На юге, востоке, в горных районах области туман. 2 декабря ветер юго-западный ночью и утром на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.
В Карагандинской области ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман.
Ночью в горных районах области Жетысу ожидаются гололед, ночью и утром в центре, в горных районах области туман.
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ожидается туман.
В Астане ночью и утром а также на западе, востоке Акмолинской области ожидается туман.
На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.
Ночью и утром на востоке, юге Атырауской области и в Атырау туман.
Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.
На западе, севере, юге области Абай ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.
Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере области 15-18 м/с.
Ночью на севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед.
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