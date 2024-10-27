Снег, туман и гололёд: в большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 28 октября в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане ночью 28 октября ожидаются сильные осадки: дождь и снег, низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с, днём временами 23 м/с.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки: дождь, снег. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах, днем на горных перевалах области 15-20 м/с.

В Шымкенте 28 октября ночью и утром ожидаются сильные осадки, преимущественно дождь, туман. Ветер северо-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-западный, западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-западный на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман.

На юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (преимущественно снег), туман, гололед. Ветер западный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Алматы временами ожидается сильный дождь. Вечером туман. В Конаеве ветер западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются сильные осадки: дождь и снег. На западе, севере, востоке области гололёд. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20, на западе, востоке области временами 23 м/с. В Караганда ожидается гололёд. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре области Улытау ожидается гололед. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный порывы 15-20, днем на востоке области временами 23 м/с. В Жезказгане ожидается гололёд. Ветер западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Жамбылской области ожидается сильный дождь, в горных районах сильные осадки: дождь и снег. 28-29 октября в горных районах области ожидается гололед. 28-29 октября ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 28 октября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, 29 октября в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 28-29 октября ночью и утром ожидается туман. 28 октября ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидаются сильные осадки: дождь и снег. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки: дождь и снег, метель, гололёд. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В южной половине области Жетысу ожидаются сильный дождь, в горных районах временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловск: 28 октября ночью и утром ожидается туман.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее 28 октября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.