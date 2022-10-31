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Снег, туман и гололёд: прогноз погоды до 3 ноября в Казахстане
Какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.
"На большую часть территории республики будет оказывать влияние малоподвижный Северо-западный циклон с большими запасами влаги, с которым ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. 1 ноября на западе, северо-западе, 2-3 ноября в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки", - говорится в прогнозе.
Кроме того, в регионах возможны туман, гололёд, усиление ветра в северной половине страны с низовой метелью.
Резких изменений в температурном фоне не предвидится, за исключением южных регионов, где 1 ноября температура воздуха днём составит 10-22 градуса тепла, а 2 ноября понизится до 5-13 градусов тепла.
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