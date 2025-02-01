По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории Казахстана 2 февраля ночью ожидается снег, днём — дождь и снег. Лишь на юге республики ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По стране ожидаются туман, гололёд, метель, усиление ветра.

В Астане 2 февраля ночью ожидаются снег, днем — осадки (снег, дождь). Низовая метель, гололёд.

В Акмолинской области ожидаются ночью снег, метель, днем на севере, востоке области осадки (снег, дождь), на юге области небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель. Гололёд. На западе, юге области ожидается туман. Ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау гололёд.

Ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман. В Уральске ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

В Алматы ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В центре, на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, метель, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере, востоке области туман. В Караганде ночью ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Туман.

В горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Павлодарской области ожидается снег, днем на западе, юге, востоке осадки (снег, дождь). На западе, юге области низовая метель, днем гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, юге области небольшие осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области ожидаются гололед, низовая метель, туман. В Петропавловске ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем небольшие осадки (дождь, снег). Ожидаются гололед, низовая метель.

На севере, востоке Актюбинской области сохранится небольшие осадки (снег, дождь), гололед, туман. В Актобе ночью и утром сохранится туман.

Ночью на востоке области Улытау ожидаются небольшой снег, метель. Днем на западе, севере, востоке области гололед. На севере, востоке, в центре области туман. В Жезказгане ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе, севере области 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На востоке, юге области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.