Снег, туман и гололёд: о погоде на понедельник рассказали казахстанцам

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в горных районах юго-востока и востока страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололёд. Лишь в западных регионах РК с отрогом антициклона ожидается преимущественно погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туман, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

13 ноября ночью на востоке области Улытау ожидается гололёд. На западе, востоке области ожидается туман. В Жезказгане ожидается туман.

На севере, в центре Карагандинской области ожидается гололёд. На севере, западе области ожидается туман. В Караганде ожидается гололёд, туман.

13-15 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Таразе ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области временами туман. Ветер западный, в южной половине области порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы и Конаеве ночью и утром ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Днём на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный порывы 18 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный ночью на юго-востоке области, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман.

В горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 метров в секунду.

13 ноября на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем на западе области порывы 15 метров в секунду. В Костанае ночью и утром ожидается туман

На севере, востоке, юге области Абай ожидается туман. Ветер южный, юго-западный ночью на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ожидается туман.