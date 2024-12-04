Снег с метелью и 20-градусные морозы обещают синоптики в Казахстане

В ближайшие трое суток погоду на большей части Казахстана будут определять атмосферные фронтальные разделы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В связи с этим прогнозируется неустойчивый характер погоды.

"Ожидаются снег с метелью, в южных регионах — осадки (дождь, снег) и гололёд. На западе страны, под влиянием антициклона, будет сохраняться погода без осадков", - говорится в сообщении синоптиков.

Прогнозируется также понижение температуры воздуха: ночью на западе страны до 7-12 мороза, на северо-западе до 13-18 мороза, на севере, в центре страны до 15-20 мороза, на юге, юго-востоке республики до 3-8, в горных районах 10-16 мороза.

Напомним, ранее сообщалось, какая зима ожидает казахстанцев.