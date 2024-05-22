Снег прогнозируют синоптики в Казахстане

В ближайшие три дня ненастная погода на большей части республики сохраняется. Атмосферные фронты вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром практически во всех областях страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"24-25 мая на северо-западе, севере, 25 мая в центре Казахстана ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, временами сильные осадки. Лишь в отдельные дни в западных и южных регионах под влиянием высокого давления прогнозируется прекращение дождей", - говорится в сообщении Казгидромет.

С вторжением области высокого давления из районов Скандинавского полуострова в западных, северных и северо-западных регионах республики в ночные и утренние часы прогнозируются заморозки до 3 градусов, в дневные часы в северных и северо-западных регионах ожидается понижение до 5-13 тепла.

Между тем, на юге, юго-востоке Казахстана юго-западные потоки обусловят повышение температуры до 20-30 тепла.