Снег обещают синоптики в нескольких регионах Казахстана

Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили специалисты Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части Казахстана, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. 12 октября на западе, северо-западе, 13 октября в центре, на юге, 14 октября на востоке, 13-14 октября на юго-востоке страны – сильные осадки. По республике ожидаются гололёд, порывистый ветер, в ночные и утренние часы прогнозируется туман", - сказано в сообщении.