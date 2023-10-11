Снег обещают синоптики в нескольких регионах Казахстана
Сегодня, 17:39
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Сегодня, 17:39Сегодня, 17:39
216Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили специалисты Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.
"Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части Казахстана, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. 12 октября на западе, северо-западе, 13 октября в центре, на юге, 14 октября на востоке, 13-14 октября на юго-востоке страны – сильные осадки. По республике ожидаются гололёд, порывистый ветер, в ночные и утренние часы прогнозируется туман", - сказано в сообщении.
Понижение температуры воздуха произойдёт на востоке ночью до минус 3 градусов, днём - 4-15 градусов тепла. На юге, юго-востоке страны ночами похолодает нуля градусов, в горных районах - до минус 5 градусов.
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